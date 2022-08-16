Engelsiz Filmler Festivali'nden 'Çocuklar İçin' seçkisi

2013 yılından beri gerçekleştirilen Engelsiz Filmler Festivali, bu yıl 17-23 Ekim tarihleri arasında fiziksel gösterimlerle Ankara’da ve çevrim içi olarak tüm Türkiye’de seyircilerle bir araya gelecek.



Programında Oditoryum, Kaleydoskop ve Çocuklar İçin başlıklarının yanı sıra yeni seçkileri de sinemaseverlerle buluşturacak olan festivalin ilk duyurduğu bölüm 'Çocuklar İçin' seçkisi oldu.



Küçük izleyiciler için hazırlanan 'Çocuklar İçin' seçkisiyle bu yıl da minik sinemaseverlere eğlenceli ve nitelikli bir sinema dünyasının kapıları açılırken, çocukların yaratıcı dünyasına hitap edecek pek çok renkli hikâye beyazperdeye yansıyacak.



Geleceğin sinemacılarına ilham vermesi için hazırlanan bu seçkiyle çocukların sinema ile tanışması, film izleme alışkanlığını edinmesi ve sinema kültürünün oluşturulması hedefleniyor.