'Eni'nin Kalbi' oyunu ile depremzede çocuklara moral turnesi

SAMDOB Müdür ve Sanat Yönetmeni Barış Salcan, yaptığı yazılı açıklamada, "Ülke olarak çok acı bir deprem felaketi yaşadık. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Biz de çok değerli çalışma arkadaşımız, satın alma memurumuz İsmet Öztekin'i deprem nedeniyle kaybettik. Toplum olarak böyle zor bir dönemi yaşarken kurum olarak biz de yardımlaşma anlamında seferber olduk. Müdürlük yardım kamyonumuz depremden 5 gün sonra bölgeye ulaştı. Bölgedeki depremzedelere bire bir destek olmak için gönüllü olarak çalışan müdürlük çalışanlarımız var" dedi.



"EN ÇOK ETKİLENEN ÇOCUKLAR"



Felaketler ve toplumsal acılardan en çok çocukların etkilendiğini ifade eden Salcan, "Yaşanılan bu süreçte çocuklarımızın yanında olabilmek, onlara destek, güven ve umut vermek, yüzlerini güldürebilmek çok önemlidir. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüzün talimatlarıyla depremzede çocuklarımıza çocuk oyunuyla ulaşabilmek için deprem bölgelerini kapsayan turne programını hızlıca hayata geçirdik. 'Eni'nin Kalbi' çocuk operasının 15 kişiden oluşan ekibi 19 Şubat'ta Samsun'dan yola çıktı. 20 Şubat'ta Gaziantep Masal Park'ın içinde yer alan çadır kentte deprem bölgesindeki ilk temsilimizi gerçekleştirdik" diye konuştu.



"ÇOCUKLARIMIZIN YÜZLERİNİ GÜLDÜRMEYE ÇALIŞACAĞIZ" Salcan, "Aynı gün Gaziantep Büyükşehir Parkı'nda depremzede çocuklarla bir araya gelen ekibimizle, 22 ve 23 Şubat'ta Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kilis'teki çadır kentlerde, mevcut imkanlar dahilinde çocuklarımıza keyifli zaman geçirtmeye, gelecek için yeniden hayaller kurmalarını sağlamaya çalışacağız. 24 Şubat Cuma Diyarbakır, 25 Şubat Cumartesi Elazığ, 26 Şubat Pazar günü ise Malatya'da olacağız. Tüm deprem bölgelerinde, yetkililerle birlikte koordineli çalışıyoruz. Çocuklarımıza mümkün olduğunca etkileşimli iletişim ortamları yaratmaya çalışan tüm ekiplerle birlikte şartların elverdiği ölçüde çocuklarımızın yüzlerini güldürmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.