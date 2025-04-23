Enola Holmes 3 geliyor

Stranger Things dizisiyle yıldızı parlayan Millie Bobby Brown ve Henry Cavill yine bir araya geliyor. İkili, Enola Holmes 3 filminde rol alacak. Brown ile Cavill'a başrollerde Louis Partridgei Helena Boham-Carter, Himesh Patel ve Sharon Duncan-Brewster eşlik edecek.



Netlix'in rekor üstüne rekor kıran dizisi Adolescence'a imza atan Philip Barantini, filmin yönetmenliğini üstlenecek. Serinin ilk iki filminin yönetmenliğini Harry Bradbeer üstlenmişti.



Serinin üçüncü filmi, Enola Holmes'un Malta'daki maceralarını konu alacak.

