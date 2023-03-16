Epica yeniden Türkiye'de konser verecek

Geçtiğimiz yıl haziran ayında yine KüçükÇiftlik Park’ta hafızalardan silinmeyen bir konsere imza atan Epica, 28 Ekim Cumartesi akşamı bir kez daha İstanbullu hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

2003 yılında gitarist ve vokalist Mark Jansen'ın After Forever adlı gruptan ayrılmasının ardından kurulan Epica, ilk albümü The Phantom Agony ile güçlü bir çıkış yakalayarak kısa sürede ününü Hollanda dışında da duyurdu. Epica, 2009 yılındaki Desing Your Universe albümü ile tüm dünya çapında zirveyi yakaladı.

