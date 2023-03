Er Ryan'ı Kurtarmak filminin yıldızı Tom Sizemore hayatını kaybetti

Rol aldığı 'Black Hawk Down' (Kara Şahin Düştü), 'Born on the Fourth of July' (Doğum Günü Dört Temmuz), 'Natural Born Killers' (Katil Doğanlar) ve 'Saving Private Ryan' (Er Ryan'ı Kurtarmak) gibi filmlerle tanınan Tom Sizemore, evinde geçirdiği beyin anevrizması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.

O günden beri komada olan 61 yaşındaki Sizemore’un, Burbank, California’daki St. Joseph’s Hospital Burbank’ta hayatını kaybettiği bildirildi.

Menajeri Charles Lago yaptığı açıklamada oyuncunun kardeşi Paul ve ikiz çocuklarını Jayden Jagger'ın yanında olduğunu dile getirirken “Sadece bir müşteriyi değil, aynı zamanda yaklaşık 15 yıllık harika bir dost ve akıl hocasını da kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Tom, tanıma zevkine sahip olduğum en samimi, kibar ve cömert insanlardan biriydi" açıklamasında bulundu.