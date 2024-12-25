Erciyes Dağı'nın tarihi, belgesele konu oldu

Doğan Tekatlı'nın yapımcılığını, Zafer Geyikçi'nin yönetmenliğini üstlendiği "Kapadokya'nın Gizemli Mabedi: Erciyes" belgeseli izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.



Üç bin 917 metre yüksekliğiyle efsanelere konu olan Erciyes Dağı'nın binlerce yıllık tarihini ve mitolojik dokusunu işleyen belgesel, 16 kişilik ekibin 1,5 yıl süren çalışması sonucu tamamlandı. Erciyes, Asurlu tüccarlardan Hititlere, Roma İmparatorluğu'ndan Kapadokya Krallığı'na kadar birçok medeniyetin kutsal kabul ettiği, gizemlerle dolu bir coğrafya olarak biliniyor.



Belgesel, yapay zeka destekli görsel efektler ve çağdaş seslendirme teknikleriyle hazırlandı.