Erik Dalı şarkısı "akapella" ile yeniden yorumlandı

Müzik grubu SesVerSus, sadece insan sesiyle yapılan "akapella" müziğinin bilinirliğini artırmak amacıyla oyun havalarını bu türde yorumluyor.



TRT Ankara Çok Sesli Gençlik Korosu'ndaki müzisyenler tarafından 2011'de kurulan SesVerSus grubu, enstrüman olmadan sadece insan sesinin kullanıldığı akapella türünde müzikler yapıyor.



Grup, Türkiye'de yaygın olmayan bu müziği tanıtmak ve sevdirmek için Türk ezgilerini akapella ile harmanladı. Özellikle oyun havalarını bu türde yorumlayan grup, Türkiye'nin dört bir yanında verdikleri konserlerle dinleyicilerine eğlenceli anlar yaşatıyor.



Son olarak Burdur yöresine ait "Erik Dalı" türküsünü, Ankaralı türkücü Ömer Faruk Bostan'la akapella ile tekrar yorumlayan grup, parçanın klibini gelecek günlerde beğeniye sunacak.



"AMACIMIZ TÜRK EZGİLERİNİ, BATI MÜZİĞİYLE BİRLEŞTİRMEK"

Grubun solistlerinden Aslıhan Şahin Güven, akapellanın bir tarz değil, müziğin türü olduğunu belirtti. Bu işin ekip olarak yapılabileceğini söyleyen Güven, "SesVerSus çok geniş bir grup aslında. Sahnede 7 kişiyiz ama sahne arkasında daha kalabalığız. Birimiz olmadan diğeri olmuyor" diye konuştu.

Güven, insan sesinin en güzel enstrümanlardan biri olduğunu ve insan sesiyle de pek çok eserin akapellaya çevrilebileceğini söyledi.



Amaçlarının Türk ezgilerini Batı müziğiyle birleştirmek olduğunu belirten Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Önce 'Neden biz de Türkiye'de akapella yapmayalım?' diye, daha sonra da 'Acaba bizim Batı müziğinden farkımız ne olabilir, kendi sesimizi nasıl duyurabiliriz?' diye düşündük. Temel amacımız, kendimize ait zenginlikleri, Türk ezgilerini böyle bir türde insanların beğenisine sunmak. Yurt dışında bu müziğin sahibi olanlara kendi ezgilerimizin ne kadar zengin olduğunu göstermek istiyoruz, Türkiye'deki insanlara da 'Bakın bu tarzda bir müzik türü de var, neden dinlemeyesiniz ki?' demek için çabalıyoruz."



Müzisyen Ömer Faruk Bostan'la oyun havalarını akapellaya çevirdiklerini ve bundan da çok mutlu olduklarını dile getiren Güven, "Eser seçimlerinde hem bize haz verecek hem de bizi dinleyen insanların haz alacağını tahmin ettiğimiz eserleri seçmeye çalışıyoruz. Sırada üzerinde çok yoğun bir şekilde çalıştığımız Karadeniz potporisi var" dedi.



"BÖYLE BİR MÜZİĞİN VARLIĞINDAN BİLE HABERDAR DEĞİLDİM"

Müzisyen Ömer Faruk Bostan, yıllardır her düğünde söylediği Erik dalı türküsünün akapellaya çevrildiğini gördüğünde çok şaşırdığını belirtti.

Türkünün bu halinin de oldukça beğenileceğini dile getiren Bostan, "Ben Ankara havası seslendirdiğimden beri böyle bir müziğin varlığından bile haberdar değildim. SesVerSus grubu sayesinde bu müzik türünün oyun havasıyla bütünleştiği halini görmek çok güzel bir şey. O kadar neşeli, o kadar dolu bir çalışma oldu ki böyle bir projenin içerisinde yer almak bir Ankaralı olarak çok mutlu etti beni" dedi.