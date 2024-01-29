Erol Evgin ve Devrim Erbil'den ortak sergi: Yan Yana

Erol Evgin ile Devrim Erbil birlikte "Yan Yana" adlı sergiyi açtı. Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu'nun üstlendiği, Çayyolu Galeri Soyut'ta açılan, mekanın resme yansımasını anlatan sergi, 16 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek. Erol Evgin, yaptığı açıklamada, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde mimarlık eğitimi aldığını, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Cemal Tollu, Neşet Günal, Özdemir Altan ve Devrim Erbil'in resim hocaları olduğunu söyledi.



Resim sanatıyla yakından ilgilendiğini ve mekansal çalışmalar içeren resimler yaptığını anlatan Evgin, "Devrim Hoca'yı, akademide de ondan sonra da hep büyük bir hayranlıkla izledim. Birkaç yıl önce Devrim Hoca, resim sergisi teklifini yaptığında şaka yapıyor zannettim. 'Birlikte bir sergi açalım.' dedi. Elbette kabul ettim." ifadelerini kullandı.

Evgin, hocası Devrim Erbil'in resimlerinin dünya çapında olduğunu ve yurt dışında çok iyi tanındığını belirterek, "Devrim Erbil, yaşayan bir efsane. Atölyesinde baskı teknikleriyle çalıştım. Bir de insanı çok sarıp sarmalayan, kucaklayan bir yapısı var. Bu da benim için çok kıymetli." diye konuştu.." ifadesini kullandı.