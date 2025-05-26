Erol Taş'ın hayatı film oluyor: Mustafa Uslu açıkladı

Türk sinemasında oynadığı "kötü adam" rolleriyle hafızalara kazınan ve 1998 yılında aramızdan ayrılan Erol Taş'ın hayatı film oluyor.

Yapımcı Mustafa Uslu, konuyla ilgili açıklama yaptı. Uslu, "Erol Taş'ın hayatını çekeceğim" dedi.

Projenin detaylarıyla ilgili konuşan Uslu, "En İyi Kötü Adam, İşte Benim Babam. Erol Taş'ın o güzel kızlarıyla dünyanın en iyi insanlarıyla görüştük, anlaştık. Sağ olsunlar. Onların da enteresan bir talepleri oldu ve çok hoşuma gitti benim. Sonuna kadar da destekledim. Dediler ki babamız hayatta olsa böyle isterdi. Babacığımız, bizden daha çok Türk sinemasını seviyordu. Bu film yapıldığında dijital platformlarda yayınlanmasını istemiyoruz hiçbir zaman. Babamız da böyle isterdi. Babamızın ölüm yıl dönümünde her yıl bir hafta vizyona girsin" dedi.