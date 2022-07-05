'Erşan Kuneri' dizisinin 2. sezonu geliyor

Erşan Kuneri’nin 2. sezonunun hazırlıklarının başladığı resmi olarak duyuruldu. Ayrıca Cem Yılmaz 2 film ve 2 stand-up projesine de imza atacak. Do Not Disturb filminin çekimleri ise sonbaharda başlayacak.

'Erşan Kuneri' dizisinin 2. sezonu geliyor

Haberler 05.07.2022 - 10:55 | Son Güncelleme : 05.07.2022 - 10:59

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Cem Yılmaz'ın imza attığı 'Erşan Kuneri' dizisi yayınlandığı Netflix Türkiye'de en çok izlenen yerli içerik oldu. 

Dizinin 2. sezonunun yepyeni hikayesiyle 2023'te izleyiciyle buluşacağı da açıklandı.

Yılmaz, platformda dizi, film ve stand-up projelerinin yer aldığı toplamda 6 projeye imza atacak. Yılmaz, Erşan Kuneri’nin 2. sezonu dahil olmak üzere toplamda 2 dizi, 2 film ve 2 stand-up projesi yapacak.

İlk film olan 'Do Not Disturb'un çekimlerinin sonbaharda başlaması planlanıyor.

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