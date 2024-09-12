Erşan Kuneri dizisinin 2. sezon yayın tarihi açıklandı

Yaratıcılığı ve yönetmenliğini Cem Yılmaz’ın üstlendiği Erşan Kuneri dizisi için geri sayım başladı. Yapımı Fikirsanat imzası taşıyan dizinin ilk sezonunda Cem Yılmaz’a eşlik eden ve Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Nilperi Şahinkaya, Bülent Şakrak, Merve Dizdar gibi isimlerden oluşan güçlü oyuncu kadrosuna yeni sezonda ise Şükran Ovalı, Ahsen Eroğlu, Bige Önal, Bora Akkaş ve Celal Kadri Kınoğlu dahil oluyor.

2. SEZON HAKKINDA



Merakla beklenen dizi, 10 Ekim’de Netflix’te izleyicilerle buluşacak. Dizinin yeni sezonunda, 84 yaşına basan Erşan Kuneri emekliliğinin keyfini sürerken, hayatını konu alacak bir röportaj için kapısı çalınır.

Sinemaya damgasını vuran kariyerini gün yüzüne çıkaracak sorular Kuneri’yi geçmişin ihtişamlı günlerine ve unutulmaz anılarına geri götürür. İzleyiciler ise, Erşan Kuneri’nin anlatımıyla birlikte Türk sinemasının nostaljik yıllarına doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkarlar.