Ertelenen Adele konserleri başlıyor: 40 bin dolara bilet

Adele'in daha önce iptal edilen Las Vegas konserleri için yeni takvim belli oldu. Bilet fiyatları 600 ila 41 bin 280 dolar arasında değişiyor.

Ertelenen Adele konserleri başlıyor: 40 bin dolara bilet

Haberler 27.07.2022 - 17:50

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Adele konserlerden milyonlarca dolar kazanacak

Adele konserlerden milyonlarca dolar kazanacak

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15 Grammy ödüllü Adele'in konser biletleri satışa çıktı. Bu yılın kasım ayında başlayacak, mart ayına kadar sürecek konserlerin biletleri 600 ila 41 bin 280 dolar arasında değişiyor.

Bilet fiyatlarının bu kadar yüksek olması, sanatçının çok az canlı performans yapmasına bağlandı.

Gösterinin daha önce ocak ayında başlaması planlanıyordu, ancak bir gün öncesinde ertelenmişti. Daha önceki konserler şarkıcının ekibinin yarısının Covid'e yakalanması nedeniyle iptal olmuştu.

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