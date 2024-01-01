Erzincan’da kış temalı karikatür sergisi açıldı

Erzincan Park AVM’de açılan “Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim İçin Diyalog Projesi” karikatür sergisi yoğun ilgi gördü. Sergi için Erzurum’dan Erzincan’a gelen Vedat Refayeli’nin çizdiği karikatürler sergiyi gezenlerin yüzünü güldürdü. Programda ayrıca folklor ekibinin gösterisi yer aldı.

Sergiyle ilgili konuşan Vedat Refayeli, “Erzincan bizim komşu ilimiz. Erzincan’da bu proje için teklif geldiğinde seve seve geldim. 50’e yakın genellikle kış temalı karikatür var. Bu eserlerimizi daha önceden Erzurum’da sergilemiştik. Bugün de Erzincan’da karikatürü insanlarımızı tanıştırıyoruz” dedi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun