Erzincan’da kış temalı karikatür sergisi açıldı

Erzincan’da “Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim İçin Diyalog Projesi” kapsamında kış temalı karikatür sergisi açıldı.

Erzincan’da kış temalı karikatür sergisi açıldı

Park AVM’de açılan “Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim İçin Diyalog Projesi” karikatür sergisi yoğun ilgi gördü. için Erzurum’dan Erzincan’a gelen Vedat Refayeli’nin çizdiği karikatürler sergiyi gezenlerin yüzünü güldürdü. Programda ayrıca folklor ekibinin gösterisi yer aldı.
Sergiyle ilgili konuşan Vedat Refayeli, “Erzincan bizim komşu ilimiz. Erzincan’da bu proje için teklif geldiğinde seve seve geldim. 50’e yakın genellikle kış temalı karikatür var. Bu eserlerimizi daha önceden Erzurum’da sergilemiştik. Bugün de Erzincan’da karikatürü insanlarımızı tanıştırıyoruz” dedi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...