Erzurum Kongre Binası ziyaretçilerini "Milli Mücadele" dönemine götürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne 2016'da Resim Heykel Müzesi olarak tahsis edilen Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'ndeki kongre binası, 6 bin 146 metrekare arazi üzerinde bulunuyor.



Milli Mücadele döneminde önemli kararların alındığı kongre binasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Süreli Kullanım Yönergesi kapsamında resim, heykel, fotoğraf ve seramik alanlarında çalışma yapan gerçek ve tüzel kişilerin kullanımı için 2 salon bulunuyor.



Öğretmen, öğrenci, şehit ve gazi yakınları ile 65 yaş üzeri vatandaşlara ücretsiz olan, yılın ilk 6 ayında 16 bin 186 ziyaretçi ağırlayan müzenin envanterinde, 217 tablo, 3 heykel, 8 seramik ve 8 özgün baskı olmak üzere 236 eser yer alıyor. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun