Erzurum UNESCO gastronomi şehri yolunda

Dünyada 56 kentin bulunduğu UNESCO’nun “gastronomi şehri" listesinde, Türkiye’den Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar olmak üzere üç il bulunuyor. Erzurum’un da bu iller arasına girmek için Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Gastronomi Müdürlüğü koordinatörlüğünde yaklaşık iki yıllık bir çalışma yapıldı.

Komisyon tarafından hazırlanacak rapor, UNESCO Direktörlüğü’ne gönderilecek ve onay süreci beklenecek. Başvurunun onaylanması halinde Erzurum, UNESCO’nun dünyadaki 57’nci gastronomi şehri ilan edilecek.



Erzurum’un bu yıl Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri (EİT) tarafından turizm başkenti ilan edildiğini hatırlatan su böreği, mantı, kadayıf dolması tatlısı ve yaprak sarması imalatçısı Serkan Akköse, Erzurum'un 60’ın üzerinde coğrafi tescilli yiyeceği olan çok zengin bir şehir olduğunu söyledi.

4 yıl önce hayatını kaybeden annesinin evde yaptığı su böreğinin fabrikasını açıp Türkiye'nin dört bir tarafına da şube açtığını belirten Akköse, "Annem çok güzel su böreği yapardı. Ondan aldığım ilhamla bunun imalatını yapmaya başladım. Şimdi Türkiye'nin her yerinde varız. Erzurum’a ait coğrafi işaretli ürün olan su böreği ve mantının üretimini yapıyoruz. Bunun dışında yaprak sarması, yine tescilli bir ürün olan kadayıf dolması tatlısını da yapıyoruz. Yakında yine bolca tüketilen lor dolması ve lahana dolmasını da piyasaya süreceğiz. Bu tesis Erzurum’un ilk börek ve mantı fabrikasıdır. Beş yıl önce su böreğinin dört yıl önce de mantının coğrafi tescil Erzurum adına alındı. Coğrafi işaretlerden sonra tüm Türkiye Erzurum mutfağının mantı ve su böreğindeki namını duymuş oldu. Erzurum zaten bir gastronomi şehriydi fakat tescili yoktu. Büyükşehir belediyemizin UNESCO başvurusu sayesinde artık tescilimiz de olacak" diye konuştu.

