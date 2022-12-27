Erzurum'da binlerce yıllık medeniyet birikimi ortaya çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Erzurum'a öyle bir meydan düzenlemesi yaptık ki binlerce yıllık tarih, kültür, medeniyet birikimi ortaya çıktı. Dadaşlar diyarına çok yakıştı" dedi. Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından, bakanlığının Erzurum'da yaptığı çalışmaları anlatan video mesaj paylaştı. Kurum, "Erzurum'a öyle bir meydan düzenlemesi yaptık ki binlerce yıllık tarih, kültür, medeniyet birikimi ortaya çıktı. Dadaşlar diyarına çok yakıştı" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise "Erzurum'un kent meydanında yürütülen çalışmalar kapsamında 4,5 hektarlık alanda 470 adet bağımsız bölüm yıkılarak ortadan kaldırıldı.

Tarihi kale; restorasyon, çevre ve peyzaj düzenlemesiyle bugünkü görünümüne kavuştu. Yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, park yerleri ile insanların vakit geçirebileceği geniş bir meydan oluşturuldu.

Sosyal donatı alanları ve yürüyüş yollarıyla da bu alan adeta şehrin cazibesi haline geldi. Ayrıca, vatandaşlara hizmet etmesi için kale çevresinde ticari alanlar oluşturulduğu belirtildi.