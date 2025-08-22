Erzurum'da Derya Uluğ rüzgarı: İnanılmaz bir kalabalık

Derya Uluğ, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı. "Nefes", "Okyanus", "Canavar" gibi şarkılarının yanı sıra Erzurum'a özel hazırladığı repertuvarında "Sarı Gelin" ve "Nar Tanesi" gibi sevilen türkülere de yer verdi.

Ünlü isim, Erzurumlu merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın "Çare Gelmez" ve "Erzurum'a Gel" şarkılarını da yorumladı.

"AYNI KONULARA PARMAK BASMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Ekrana katledilen kadınlar, gençler ve çocukların fotoğrafları ile Gazze'den görüntüler yansıtılırken, "Sana Çıkıyor Yollar" şarkısını seslendiren Uluğ, şu ifadeleri kullandı:

"Gücümün, sesimin yettiği her yerde aynı konulara parmak basmaya devam edeceğim. Bu ülkede çocukların, bebeklerin, kadınların, genç kızların, genç delikanlıların, hayvanların ve Gazze'de zulme uğrayan, sadece savaştan dolayı değil şimdi de açlıkla sınanan bütün zulme uğrayanların sesi olacağız. Yürekten söylüyorum bunları. Artık hep birlikte toplum olarak bu acıları hissetmemeyi diliyorum. Mutlu olmayı diliyorum. Kimse yok yere bu hayattan koparılmasın istiyorum. Koparıldıkça da biz buna karşı ses çıkarmaya devam edeceğiz."