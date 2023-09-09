Erzurum il merkezi Kültür Yolu Projesi ile açık hava müzesine dönüştü

"KÜLTÜREL, SPORTİF, SANATSAL FAALİYETLER VE YARIŞMALAR DÜZENLEYECEĞİZ"



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tarihi ve kültürel mekanları gereken bakım ve onarımdan geçirdikten sonra gün yüzüne çıkarmak için gayret gösterdiklerini söyledi. Millet bahçesi inşaatında son rötuşların yapıldığını ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:



"İnşallah millet bahçesini yakında halkımızın istifadesine sunacağız. Buradaki tarihi eser niteliğindeki yapıları koruyacağız. Turistler için burada dinlenme ve eğlenme imkanı sağlayacağız. Bu tip yerler yaşam haline getirilmediğinde sahipsiz kalıyor. Biz buranın devamlı bakım, onarımını ve temizliğini yapacağız. Burada kültürel, sportif, sanatsal faaliyetler ve yarışmalar düzenleyeceğiz. Bu tip yerlerle şehrimiz yaşanılabilir ve arzu edilen bir kent konumunda yer alıyor."



"MİLLET BAHÇESİ İÇİN 200 MİLYON LİRA BÜTÇE HAZIRLANMIŞTI"



Sekmen, millet bahçesinin 24 saat kameralarla takip edileceğini belirterek bölgede yeni düzenlemelerin de yapılacağını dile getirdi. Bölgeyi sosyal donatılarla güzelleştireceklerini anlatan Sekmen, "Buraya 200 milyon lira bütçe hazırlanmıştı. Açılışın ardından orada göreceğimiz eksikler olacak, onları yeniden düzenleyip tamamlayacağız ki insanlar oraya geldiğinde mutlu olsunlar. Vatandaşlarımız geldiğinde sadece oturmasın, aradığı ne varsa bulabilsin diye çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

