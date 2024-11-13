Esenler Film Festivali kısa film yapım destek jürisi belli oldu

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, jüride yönetmen Mehmet Bahadır Er, TRT Sinema festival koordinatörü Esra Demirkıran ve senarist Öktem Başol yer alacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilecek festivalin Kısa Film Yapım Destek Bölümü başvuruları 15 Kasım'da sona erecek.



Destek bölümünde, finale kalan projeler arasından jüri tarafından seçilecek 3 projenin her birine 80 bin lira para ödülü takdim edilecek.



Festival, önceki yıllarda olduğu gibi kamera ekipman ve post prodüksiyon desteğine devam ederken, bu yıl eklenen ışık, ses ve afiş desteğiyle de sinema sektörüne verdiği katkıları güçlendirecek.



"Kısa Film Yapım Destek" kategorisindeki finalistler arasından seçilecek projelere de Ekipman Desteği (İstenci Film Prodüksiyon), Color Desteği (Flodpost), Kurgu Desteği (Flodpost), Işık Ekipman Desteği (Holylight), Ses Ekip ve Ekipman Desteği (Aytekin Sound) ve Afiş Ödülü Desteği (Dart Duvar) olmak üzere 6 farklı alanda ödül verilecek

