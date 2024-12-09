Esenler Belediyesi’nin ev sahipliğinde 13-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 5. Esenler Film Festivali için geri sayım başladı.

10 FİLM ÖDÜLLER İÇİN YARIŞACAK



Jüri başkanlığını Fikret Kuşkan’ın üstlendiği ‘Kısa Film Yarışması’nda Erdal Baran Şahin’in yönettiği Kafamdaki Polis, Ömer Ferhat Özmen’in yönettiği Eksi Bir, Kadir Can Arabacı’nın yönettiği Buzun Ruhu, Onur Güler’in yönettiği Hangi Gece Büyüdüysem, Muhammet Emin Altunkaynak’ın yönettiği Çekiliş, Mert Erez’in yönettiği Rehber, Deniz Büyükkırlı’nın yönettiği Tavuk Suyuna Çorba, Yaşar Güney Yurdakul’un yönettiği Kötü Bir Gün, Tuvana Simin Günay’ın yönettiği Dank ve Ali Emre Ceylan’ın yönettiği Dünyada Öyle Şeyler Olmuyor filmleri, finalist olarak yarışacak.

ANA JÜRİSİ BELLİ OLDU



Dünyada adından söz ettiren yönetmenleri, ödüllü yapımları, ulusal ve ulusalar arası pek çok sanatçıyı ve sinema profesyonelini buluşturmaya hazırlanan 5. Esenler Film Festivali’nin ana jürisi belli oldu



Başkanlığını usta oyuncu Fikret Kuşkan’ın üstlendiği jüride; unutulmaz pek çok film, tiyatro ve dizide gösterdiği başarılı performans ile hafızalara kazınan ödüllü oyuncu Bennu Yıldırımlar; birçok başarılı yapımda imzası bulunan TRT Sinema Müdürü Faruk Güven; filmleri, romanları ve senaryoları ile ulusal ve uluslararası düzeyde birçok ödül alan yazar ve yönetmen Cengis T. Asiltürk ile yine ulusal ve uluslararası festivallerde önemli ödüller alan yönetmen Eylem Kaftan yer alacak.