Eski ABD Başkanı Barack Obama 2022 favorilerini paylaştı

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, sosyal medyadan yılın seçkilerini paylaştı. Obama, 2022 yılında en çok beğendiği kitaplar, şarkıları ve filmleri takipçileriyle paylaştı. İşte Obama'nın 2022 favorileri...

Eski ABD Başkanı Barack Obama 2022 favorilerini paylaştı

Sanata olan ilgisi sebebiyle her sene en sevdiği filmleri, şarkıları ve kitapları paylaşan eski ABD Başkanı , 2022 favorilerini sıraladı. Bu yıl en sevdiği kitapları paylaşan Obama'nın listesinde Jennifer Egan ve Hernan Diaz gibi yazarların yanı sıra eşi Michelle Obama da yer aldı.

2022 yılında severek dinlediği şarkıları paylaşan Obama'nın listesinde SZA, Kendrick Lamar, Rosalia ve Zach Bryan gibi müzisyenler yer aldı.

Eski ABD Başkanı'nın bu yıl en sevdiği filmler arasında ise Steven Spielberg'den The Fabelmans ve Tom Cruse'un gişede hasılat rekoru kıran filmi Top Gun: Maverick gibi yapımlar yer aldı.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...