Eski ABD Başkanı Barack Obama 2022 favorilerini paylaştı

Sanata olan ilgisi sebebiyle her sene en sevdiği filmleri, şarkıları ve kitapları paylaşan eski ABD Başkanı Barrack Obama, 2022 favorilerini sıraladı. Bu yıl en sevdiği kitapları paylaşan Obama'nın listesinde Jennifer Egan ve Hernan Diaz gibi yazarların yanı sıra eşi Michelle Obama da yer aldı.



2022 yılında severek dinlediği şarkıları paylaşan Obama'nın listesinde SZA, Kendrick Lamar, Rosalia ve Zach Bryan gibi müzisyenler yer aldı.

Eski ABD Başkanı'nın bu yıl en sevdiği filmler arasında ise Steven Spielberg'den The Fabelmans ve Tom Cruse'un gişede hasılat rekoru kıran filmi Top Gun: Maverick gibi yapımlar yer aldı.