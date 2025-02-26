Eski eşler Brad Pitt ile Jennifer Aniston aynı filmde mi rol alacak?

Brad Pitt ile Jennifer Aniston'ın aynı filmde rol alacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Pitt ile Aniston, 2000 yılında dünyaevine girmiş, Hollywood'un en gözde çiflerinden biri haline gelmişti.



2005 yılında boşanan çiftin ayrılık sebebi ise iddialara göre Pitt'in gönlünü Bay ve Bayan Smith filminde rol aldığı Angelina Jolie'ye kaptırması.



Son olarak 2020 yılında SAG Ödülleri'nde bir araya gelen ikilinin aynı filmde rol alacağı iddiası Hollywood'da heyecan yarattı.



Radar Online'a konuşan bir kaynak "Brad uzun süredir Jennifer ile bir film projesi hakkında konuşuyor ama Jennifer karşı koyuyor. Kendi projelerine odaklanmış durumda ve Jolie ile Pitt'in boşanma sürecine dahil olmak istemedi" ifadelerini kullandı.



Pitt ile Jolie'nin resmen boşanmasının ardından artık filmin önünde artık engel kalmamış gibi görünüyor. Yönetmen David Fincher'ın da projeye dahil olmak istediği iddialar arasında.

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