Eskişehir’de Türk Sanat Müziği Korosu Hüsnü Üstün Besteleri konseri yoğun ilgi gördü. Konserin açılış konuşmasını yapan Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Av. Ahmet Doğanses, "Derneğimiz 1993 yılında kurulan bir dernek olup, 30 yıldır güzel Eskişehir’imize ilmi, sanatsal ve kültürel alanda katkılarda bulunmaktadır. Bu kültürel, sanatsal ve ilmi çalışmalarımız, aynı perspektifte devam edecektir’’ dedi.

Türk Sanat Müziği Korosu; koro şefliğini Cem Aksu’nun yaptığı konserin ikinci bölümünde, konuk sanatçı Murat Seçkin sahne aldı. Konserin ilk bölümündeki şarkılar koro tarafından, ikinci bölümünde ise şarkılar konuk sanatçı Murat Seçkin tarafından seslendirildi. Konserde bale sanatçısı Beste Üstün de danslarla şarkılara eşlik etti.

Son Meddah Fatih Mühürdar’ın mini bir gösterisiyle katıldığı programda Udi Sami Çelik de sahne aldı. Konserde yurdun çeşitli yörelerinden şarkılar, korodaki sanatçılar tarafından seslendirildi ve sanatseverler söylenen şarkılara hep birlikte eşlik ettiler. Konser, sanatseverler ve davetliler tarafından beğeni topladı ve izleyicilerden tam not aldı.