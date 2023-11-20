Eskişehir'de türküler öğretmenler için söylendi

Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu, konser programlarına devam ediyor. Mehmet Özel şefliğinde çalışmalarını sürdüren koro, bu kez Öğretmenler Günü Konseri ile Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde izleyici karşısına çıktı.

Konsere meclis üyeleri ve çok sayıda müziksever katıldı. Konserde, çeşitli yörelere ait türküler başarı ile icra edildi. Katılımın ücretsiz olduğu programda Eskişehirliler de söylenen türkülere hep birlikte eşlik etti.

Konser, alkışlar eşliğinde son buldu.