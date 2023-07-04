Eskişehir'in temsili Nasreddin Hoca'sı göle maya çaldı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen 7. Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde temsili Nasreddin Hoca göle maya çaldı.

Eskişehir'in temsili Nasreddin Hoca'sı göle maya çaldı

Sivrihisar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen festival bu yıl, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle anma programı şeklinde Nasreddin Hoca Bağbaşı Göleti'nde yapıldı.

Festivalde, Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci göle maya çaldı.

Sivrihisar İlçe Müftüsü Mustafa Budak tarafından dua edilmesinin ardından, yoğurt içinde altın bulma yarışması düzenlendi. Yarışmayı kızlarda 9 yaşındaki Hiranur Doğray, erkeklerde 11 yaşındaki Yusuf Kılıç kazandı.

Eskişehir'in temsili Nasreddin Hoca'sı göle maya çaldı - 1

Etkinliğe katılan öğrencilere Belediye Başkanı Yüzügüllü tarafından hediyeler verildi.

Yüzügüllü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, festival bütçesini belediye meclisinde aldıkları kararla deprem bölgesi için değerlendirdiklerini söyledi.

Eskişehir'in temsili Nasreddin Hoca'sı göle maya çaldı - 2

Temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci de bu yıl Sivrihisarlı Nasreddin Hoca'nın doğumunun 815'inci yılı olduğunu hatırlattı.

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