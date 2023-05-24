Eskişehirli sanatçı atık metalden hayvan heykelleri yaptı

Teklifi memnuniyetle kabul ederek 5 ay önce çalışmaya başladıklarını, bu süreçte geri dönüşüm metalden 18 heykel yaptığını, eşinin de 20'ye yakın resim çizdiğini belirten Tuğrul, "Heyecanlıyız. Bu süreçte çok şey yaşadık. Beraber bir sergi açıyoruz. Bundan dolayı bir konsept oluşturmak istedik" dedi.



Çalıştığı hayvan figürlerini eşinin kendi tarzıyla resmettiğini anlatan Tuğrul, "Vurgulamak istediğimiz dönüşüm ve doğa kavramları oldu. Bu ikisinden yola çıkarak bir şeyler üretmek istedik. Ortaya da böyle güzel eserler çıktı. Karı, kocanın beraber sanat yapması, üretmesi ve bunu sergilemesi Türkiye'de çok rastlanan bir durum değil. Bu da yaptığımız şeyi daha özel kılıyor" diye konuştu.

"HİÇBİR RESİM BENİM DEĞİL, HİÇBİR HEYKEL DE ONUN DEĞİL"

Çocukluk yıllarından bu yana resimle amatör olarak ilgilenen Elif Tuğrul da evliliğinin ardından resme ilgisinin daha da arttığını dile getirdi.



Resimlerinde genellikle akrilik boyayla çalıştığını aktaran Tuğrul, şunları ifade etti:



"Sevdiğim objeleri tuvale aktarmaya çalışıyorum. Eşim hayvan figürlerinden heykeller yapmaya başladığından beri ben de doğaya ve hayvanlara yönelmeye başladım. Onun yaptığı heykellerin resimlerini yapmaya başladım. Mira Koldaş Sanat Galerisi de bize destek olunca bu bir projeye dönüştü. Resim ve heykelleri birbirimize danışarak yaptık. Bazen ben onun heykellerinde bir eksik görüyordum ve ona eklemeler yapıyordum, bazen de o resimlerimde bir şeyler fark ediyor ve bana destek oluyordu. Aslında eserleri birlikte ortaya çıkardık. Hiçbir resim benim değil, hiçbir heykel de onun değil. Birlikte sergi açmak hep aramızda konuştuğumuz bir konuydu. Böyle bir teklif gelince hemen kabul ettik. Yıllar sonra da hatırlayıp çok mutlu olacağımız bir anı olacak."