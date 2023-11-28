ESO’dan Cumhuriyet’in 100. yılına özel konser

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Türk Sanat Müziği Korosu'nun, Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdiği konser, Büyükşehir Belediye Kültür ve Sanat Sarayı Opera Salonu'nda düzenlendi. Çok sayıda sanatseverin katıldığı konser büyük alkış aldı.

Konser sonunda konuşan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Başka Cumhuriyet yok. Tek bir gün değil her gün bu duygu ve düşünceyle 100’üncü yılımızı kutlamalıyız” dedi.

Eskişehir Sanayi Odası olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirten Kesikbaş, “ESO Türk Sanat Müziği Koromuzun küçük bütçelerle bu kadar büyük başarılara imza atması bizler için çok anlamlı. Bu yıl ikinci konserlerini düzenlediler. Tüm koro üyelerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Cumhuriyetin 100’üncü yılını Eskişehir’de yaşama mutluluğuna dahil olan tüm dinleyicilerimize de şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konserin ardından koro üyelerine plaketleri takdim edilerek etkinlik son buldu.