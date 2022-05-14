Eurovision 2022 finali bu akşam (Eurovision 2022 finali hangi kanalda, nasıl izlenir, hangi ülkeler katılıyor?)

Eurovision 2022 müzik yarışması için nefesler tutuldu. Eurovision’a 31 yıl aradan sonra bir kez daha İtalya ev sahipliği yapıyor. Yarışmaya bu sene 41 ülke katılıyor. 17 ülke birinci yarı finalde, 18 ülke ise ikinci yarı finalde yarışacak. "Büyük Beşler" olarak bilinen İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya büyük finale doğrudan katılacağından, yarı finalde yarışmayacak.

2022 EUROVİSİON 1. YARI FİNAL SONUÇLARI



Eurovision 1. Yarı Final sonuçlarına göre İsviçre, Norveç, Ermenistan, Yunanistan, İzlanda, Ukrayna, Litvanya, Moldova, Portekiz ve Hollanda finale kalan ülkeler oldu.

2022 EUROVİSİON 2. YARI FİNAL SONUÇLARI

Eurovision 2. Yarı Final sonuçlarına göre Belçika, Çekya, Azerbaycan, Polonya, Finlandiya, Estonya, Avustralya, İsveç, Romanya ve Sırbistan finale kalan ülkeler oldu.

EUROVİSİON 2022 FİNAL SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?



Eurovision 2022 finali 22:00'da başlayacak.



EUROVİSİON 2022 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?



Eurovision 2022 televizyon kanalında yayınlanmayacak. Eurovision 2022 şarkı yarışmasını kaçırmak istemeyenler Eurovision 2022 Youtube kanalı üzerinden canlı yayını izleyebilir.



UKRAYNA'YI KALUSH GRUBU TEMSİL EDECEK



Eurovision Şarkı Yarışması'nda bu yıl Ukrayna’yı Kalush isimli rap grubu temsil edecek. Kalush, geleneksel halk müziği motifleri de kullanarak seslendirdikleri şarkılarında, işgal altındaki ülkelerinin yeniden ayağa kalkacağı mesajını veriyor. Kalush grubu Ukraynalı annelere, "Siz ninniyi söylemeye devam edin, çocuklarınız eve dönüş yolunu mutlaka bulacak" diyor.

