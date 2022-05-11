Eurovision 2022'de gözler Ukrayna'da olacak (Eurovision 2022 finali ne zaman, hangi ülkeler katılıyor?)

Eurovision 2022 müzik yarışması için nefesler tutuldu. Eurovision’a 31 yıl aradan sonra bir kez daha İtalya ev sahipliği yapacak. Yarışmaya bu sene 41 ülke katılıyor. 17 ülke birinci yarı finalde, 18 ülke ise ikinci yarı finalde yarışacak. "Büyük Beşler" olarak bilinen İtalya, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya büyük finale doğrudan katılacağından, yarı finalde yarışmayacak.

2022 EUROVİSİON 1. YARI FİNAL SONUÇLARI



Eurovision 1. Yarı Final sonuçlarına göre İsviçre, Norveç, Ermenistan, Yunanistan, İzlanda, Ukrayna, Litvanya, Moldova, Portekiz ve Hollanda finale kalan ülkeler oldu.

2. Yarı Final 12 Mayıs tarihinde yapılacak.



UKRAYNA'YI KALUSH GRUBU TEMSİL EDECEK



Eurovision Şarkı Yarışmasında bu yıl Ukrayna’yı Kalush isimli rap grubu temsil edecek. Kalush, geleneksel halk müziği motifleri de kullanarak seslendirdikleri şarkılarında, işgal altındaki ülkelerinin yeniden ayağa kalkacağı mesajını veriyor. Kalush grubu Ukraynalı annelere, "Siz ninniyi söylemeye devam edin, çocuklarınız eve dönüş yolunu mutlaka bulacak" diyor.

