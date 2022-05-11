Eurovision 2022'de gözler Ukrayna'da olacak (Eurovision 2022 finali ne zaman, hangi ülkeler katılıyor?)

Dünyanın en çok izlenen televizyon şovu haline gelen Eurovision Şarkı Yarışmasının politik yönü, bu yıl, daha kuvvetli şekide ortaya çıkabilir. Çünkü yarışmada, başka güçlü şarkılar olmasına rağmen, Ukrayna favori gösteriliyor. Bu gece düzenlenen Eurovision 1. Yarı Finali sonuçlarına göre finale katılacak 10 ülke de belli oldu.

Eurovision 2022'de gözler Ukrayna'da olacak (Eurovision 2022 finali ne zaman, hangi ülkeler katılıyor?)

Haberler - ntv.com.tr - NTV Haber 11.05.2022 - 00:59

müzik yarışması için nefesler tutuldu. Eurovision’a 31 yıl aradan sonra bir kez daha İtalya ev sahipliği yapacak. Yarışmaya bu sene 41 ülke katılıyor. 17 ülke birinci yarı finalde, 18 ülke ise ikinci yarı finalde yarışacak. "Büyük Beşler" olarak bilinen İtalya, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya büyük finale doğrudan katılacağından, yarı finalde yarışmayacak.

2022 EUROVİSİON 1. YARI FİNAL SONUÇLARI

Eurovision 1. Yarı Final sonuçlarına göre İsviçre, Norveç, Ermenistan, Yunanistan, İzlanda, , Litvanya, Moldova, Portekiz ve Hollanda finale kalan ülkeler oldu.

2. Yarı Final 12 Mayıs tarihinde yapılacak. 

UKRAYNA'YI KALUSH GRUBU TEMSİL EDECEK

Eurovision Şarkı Yarışmasında bu yıl Ukrayna’yı Kalush isimli rap grubu temsil edecek. Kalush, geleneksel halk müziği motifleri de kullanarak seslendirdikleri şarkılarında, işgal altındaki ülkelerinin yeniden ayağa kalkacağı mesajını veriyor. Kalush grubu Ukraynalı annelere, "Siz ninniyi söylemeye devam edin, çocuklarınız eve dönüş yolunu mutlaka bulacak" diyor.

Eurovision 2022'de Ukrayna'yı Kalush isimli rap grubu temsil edecek.
Eurovision 2022'de Ukrayna'yı Kalush isimli rap grubu temsil edecek.

RUSYA YARIŞMADAN DİSKALİFİYE EDİLDİ

Şubat ayında Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle, Avrupa Yayın Birliği - EBU üyesi ülkelerin baskısı sonucu Rusya yarışmadan diskalifiye edildi.

EUROVISION 2022'DE UKRAYNA FAVORİ GÖSTERİLİYOR

Yarışmayı takip eden uzmanların bir kısmına göre, Eurovision’un bu yılki misyonu 'Ukrayna’ya birincilik vermek' olabilir. Bu senaryo gerçekleşirse yarışma tarihinde ilk kez işgal altındaki bir ülke Eurovision'u kazanmış olacak.

Yarışmanın jeopolitiği konusunda uzman tarihçi Dean Vuletic, Ukrayna'ya karşı güçlü bir halk desteğinin sergileneceğini ancak bu sebeple “Ukrayna'nın kazanacağı” varsayımında bulunmamak gerektiğini belirtiyor.

Eurovision öyle bir siyasi matematik içeriyor ki, 2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhakının ardından iki yıl üst üste Ukrayna’ya yönelik sempati oyları rekor seviyede artmıştı. 2016’daki yarışmada Ukrayna’yı Kırım Tatarı Jamala temsil etmiş ve birinciliği kazanmıştı.

Ukrayna konusu, Eurovision sahnesine son yıllarda damga vuruyor. 2019'da Ukrayna'yı temsil edecek olan yarışmacı, kendisinin Rusya'da konser vermesini yasaklayan Kiev yönetiminin bu tavrından ötürü “bireysel olarak” yarışmadan çekilmişti.

Geçen yıl düzenlenen yarışmada ise Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına hedef olan Belarus'un adayı, şarkı sözleri nedeniyle yarışmadan men edilmişti.

Eurovision 2022'de Ukrayna'yı Kalush isimli rap grubu temsil edecek.
Eurovision 2022'de Ukrayna'yı Kalush isimli rap grubu temsil edecek.

EUROVISION 2022'YE FİNALİ NE ZAMAN?

Yarışmanın ilk yarı finali 10 Mayıs 2022, ikinci yarı finali 12 Mayıs 2022, finali 14 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak. Her üç günde de Jüri, Aile ve Canlı Yayın şovu olmak üzere üç performans sahnelenecek.

EUROVISION 2022'YE HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

Arnavutluk, Avustralya, Ermenistan, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Moldova, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Sırbistan, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Ukrayna, İngiltere.

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