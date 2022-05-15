Eurovision 2022'yi kim kazandı? (Eurovision 2022'de hangi ülke kaç puan aldı?)

İtalya'da bu yıl 66'ıncısı düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı "Stefania" adlı şarkısıyla Ukrayna'yı temsil eden "Kaluş Orkestra" grubu kazandı.



Eurovision'u geçen yıl kazanan İtalya'nın, Torino kentindeki Pala Olimpico salonunda ev sahipliği yaptığı bu yılki yarışmanın finalinde, 25 ülkeden temsilci yer aldı.



Yarışmanın finalinde Ukrayna'yı temsil eden "Kaluş Orkestra" grubu "Stefania" adlı şarkısıyla toplamda 631 puan alarak birinci seçildi.



HALK OYLAMASI SONUCU VERİLEN PUANLARDAN SONRA ÜLKELER



1- Ukrayna 631

2- Birleşik Krallık 466

3- İspanya 459

4-İsveç 438

5-Sırbistan 312

6-İtalya 268

7-Moldova 253

8-Yunanistan 215

9-Portekiz 207

10-Norveç 182

11-Hollanda 171

12- Polonya 151

13- Estonya 141

14-Litvanya 128

15-Avustralya 125

16-Azerbaycan 106

17-İsviçre 78

18-Romanya 65

19-Belçika 64

20-Ermenistan 61

21-Finlandiya 38

22-Çekya 38

23-İzlanda 20

24-Fransa 17

25-Almanya 6

ÜLKELER TARAFINDAN VERİLEN PUANLAR SONUCU İLK 5 ÜLKE

1- Birleşik Krallık- 283

2- İsveç - 258

3- İspanya - 231

4- Ukrayna - 192

5- Portekiz - 171

İngiltere'nin temsilcisi Sam Ryders'ın seslendirdiği "Space Man" şarkısı 466 puanla ikinci olurken, üçüncülüğü ise 459 puanla İspanya'nın temsilcisi Chanel’in seslendirdiği "SloMo" şarkısı elde etti.



Yarışmanın finalinde jüri oylarında İngiltere önde çıkmasına karşın, Ukrayna'nın kazanmasında jüri oylarına ek olarak halk oylarından gelen 439 puan belirleyici oldu.



Bu sonuçla Ukrayna, 2004 ve 2016'nın ardından Eurovision Şarkı Yarışması'nı 3. kez kazanmayı başardı.



Diğer yandan, organizasyona ev sahipliği yapan İtalya da Mahmood ve Blanco'nun seslendirdiği "Brividi" şarkısıyla 268 puanla 6. basamakta yer buldu.



Nadir Rustamli'nin seslendirdiği "Fade To Black" şarkısıyla yarışan Azerbaycan ise 106 puanla 16. sırada yer aldı.



Almanya ise Malik Harris'in "Rockstars" şarkısıyla sadece 6 puan alarak yarışmayı 25. ve son sırada tamamladı.



BÜYÜK BEŞLER DİREKT KATILDI

Yarışmaya bu sene 41 ülke katılıyor. 17 ülke birinci yarı finalde, 18 ülke ise ikinci yarı finalde yarışacak. "Büyük Beşler" olarak bilinen İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya büyük finale doğrudan katıldığı için yarı finalde yarışmayaadı

2022 EUROVİSİON 1. YARI FİNAL SONUÇLARI



Eurovision 1. Yarı Final sonuçlarına göre İsviçre, Norveç, Ermenistan, Yunanistan, İzlanda, Ukrayna, Litvanya, Moldova, Portekiz ve Hollanda finale kalan ülkeler oldu.

2022 EUROVİSİON 2. YARI FİNAL SONUÇLARI

Eurovision 2. Yarı Final sonuçlarına göre Belçika, Çekya, Azerbaycan, Polonya, Finlandiya, Estonya, Avustralya, İsveç, Romanya ve Sırbistan finale kalan ülkeler oldu.