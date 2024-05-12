Eurovision 2024'ün kazananı İsviçre adına yarışan Nemo oldu: Eurovision 2024 birincisi Nemo kimdir, kaç yaşında?

3 Ağustos 1999 doğumlu Nemo Mettler kısa adıyla Nemo olarak bilinir. 2024 Eurovision Şarkı Yarışmasında İsviçre’yi The Code adlı şarkısıyla temsil etti ve 591 puanla birinci oldu.Nemo'nun 2015 tarihli EP'si Clownfisch İsviçre listelerinde 95 numaraya kadar yükselmiştir. Ayrıca, İsviçre'de 4 numaraya ulaşan "Du" adlı bir teklisini yayınlamıştır. Maskeli Şarkıcı İsviçre'nin 2021/2022'deki ikinci sezonunda Nemo'nun maskesi bir pandaydı ve yarışmayı beşinci sırada tamamladı.



29 Şubat 2024 tarihinde Nemo, "The Code" adlı şarkıyla 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsviçre'yi temsile edecek kişi olarak ilan edildi ve 9 Mayıs'ta yarışmanın ikinci yarı finalde sahne aldı.



11 Mayıs'taki Eurovision finalini 591 puanla kazandı.