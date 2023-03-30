Eurovision ne zaman? İşte  2023 Eurovision tarihi

2023 Eurovision Şarkı Yarışması, 67. Eurovision Şarkı Yarışması'dır. Kaluş Orkestra'nın "Stefania" adlı şarkısıyla 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Ukrayna, 2022 Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle etkinliğe ev sahipliği yapma taleplerini karşılayamadığı için yarışma Britanya’nın Liverpool kentinde düzenlenecek.
15 Mayıs 2023’te Liverpool’da düzenlenecek şarkı yarışması Eurovision 2023 için slogan olarak ‘United by Music’ (Müzikte Birlik) seçildi. Logo ise birlikte atan kalplerden oluşuyor.
EUROVİSİON'A HANGİ ÜLKELER KATILACAK?
Arnavutluk
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
Belçika
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Ermenistan
Estonya
Finlandiya
Gürcistan
Hırvatistan
Hollanda
İrland
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Güney Kıbrıs
Letonya
Litvanya
Malta
Moldova
Norveç
Polonya
Portekiz
Romany
San Marino
Sırbistan
Slovenya
Yunanistan
Almanya
Birleşik Krallık
Fransa
İspanya
İtalya
Ukrayna
TÜRKİYE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
2013 yılında TRT, kurallarda yapılan değişiklikler (özellikle 2009 yılında başlayan jüri oylaması) ve "politik oylamaları" sebep göstererek Malmö'de gerçekleştirilen yarışmadan çekildiğini bildirmiştir. Türkiye, 2013 yılından beri yarışmaya katılmamaktadır.