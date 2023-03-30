Eurovision ne zaman? İşte  2023 Eurovision tarihi

2023 Eurovision Şarkı Yarışması, 67. Eurovision Şarkı Yarışması'dır. Kaluş Orkestra'nın "Stefania" adlı şarkısıyla 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Ukrayna, 2022 Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle etkinliğe ev sahipliği yapma taleplerini karşılayamadığı için yarışma Britanya’nın Liverpool kentinde düzenlenecek.

15 Mayıs 2023’te Liverpool’da düzenlenecek şarkı yarışması Eurovision 2023 için slogan olarak ‘United by Music’ (Müzikte Birlik) seçildi. Logo ise birlikte atan kalplerden oluşuyor.