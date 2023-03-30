Eurovision ne zaman? İşte  2023 Eurovision tarihi

Edis'in, Eurovision'a yönelik yaptığı paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu. Yeni imajını takipçileriyle paylaşan Edis, Instagram hesabından Eurovision şarkı yarışmasına bir kez daha yeşil ışık yaktı. Paylaşım ardından 2023 Eurovision tarihi merak konusu oldu.

Eurovision ne zaman? İşte  2023 Eurovision tarihi

2023 Eurovision Şarkı Yarışması, 67. Eurovision Şarkı Yarışması'dır. Kaluş Orkestra'nın "Stefania" adlı şarkısıyla 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Ukrayna, 2022 Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle etkinliğe ev sahipliği yapma taleplerini karşılayamadığı için yarışma Britanya’nın Liverpool kentinde düzenlenecek.

15 Mayıs 2023’te Liverpool’da düzenlenecek şarkı yarışması Eurovision 2023 için slogan olarak ‘United by Music’ (Müzikte Birlik) seçildi. Logo ise birlikte atan kalplerden oluşuyor.

Eurovision ne zaman? İşte  2023 Eurovision tarihi - 1

EUROVİSİON'A HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

Arnavutluk 
Avustralya 
Avusturya 
Azerbaycan 
Belçika 
Çek Cumhuriyeti 
Danimarka 
Ermenistan 
Estonya 
Finlandiya
Gürcistan 
Hırvatistan 
Hollanda 
İrland
İsrail 
İsveç 
İsviçre
İzlanda 
Güney Kıbrıs
Letonya 
Litvanya 
Malta 
Moldova 
Norveç 
Polonya 
Portekiz
Romany
San Marino 
Sırbistan 
Slovenya 
Yunanistan 
Almanya
Birleşik Krallık 
Fransa 
İspanya 
İtalya 
Ukrayna 

TÜRKİYE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2013 yılında TRT, kurallarda yapılan değişiklikler (özellikle 2009 yılında başlayan jüri oylaması) ve "politik oylamaları" sebep göstererek Malmö'de gerçekleştirilen yarışmadan çekildiğini bildirmiştir. Türkiye, 2013 yılından beri yarışmaya katılmamaktadır.

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