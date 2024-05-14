Eurovision’dan sahne arkası olaylarına dair açıklama

Eurovision’a katılan bazı yarışmacılar, basına açıklama yaparak sahne arkasındaki negatif atmosferden şikayet etmiş ve bu konuda basına açıklamalarda bulunmuştu. Avrupa Yayın Birliği (EBU) , konuyla ilgili dün üç İngiliz medya organına basın açıklaması göndererek şu ifadelere yer verdi:

“Malmö'de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda bazı delegasyonların hem sahada hem de yayın sırasında kuralların ve yarışmanın ruhuna saygı göstermemelerini üzüntüyle karşılıyoruz. Etkinlik sırasında dikkatimize sunulan çeşitli konularla ilgili çok sayıda delegasyonla görüştük. EBU'nun yönetim organları, delegasyon başkanlarıyla birlikte, olumlu bir şekilde ilerlemek ve etkinliğin değerlerine herkes tarafından saygı duyulmasını sağlamak için Malmö'deki ESC'yi çevreleyen olayları gözden geçirecek. Bireysel vakalar, etkinliğin yönetim organı olan ve katılımcı yayıncıların temsilcilerinden oluşan Eurovision Şarkı Yarışması Referans Grubu tarafından bir sonraki toplantısında görüşülecek.”