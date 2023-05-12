Eurovision’dan Zelenski’nin konuşmasına engel

Açıklamada, Eurovision’un başladığı günden bu yana kuralları ve prensipleri olan uluslararası bir eğlence programı olduğu vurgulandı.



UKRAYNA’DAN “TALEP ETMEDİK” AÇIKLAMASI



Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, Zelenskiy’in konuşma yapmak için başvuru yapmadığı kaydedilerek, “Ukrayna Devlet Başkanlığı yetkilileri, Eurovision yetkilileri ile iletişime geçmedi” ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nı Ukrayna kazanmıştı. Ancak Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının devam etmesi nedeniyle yarışma İngiltere’nin Liverpool kentinde gerçekleştirilecek.