Eurovision’un nerede yapılacağı belli oldu (2024 Eurovision Şarkı Yarışması nerede yapılacak?)

Avrupa ülkelerinin katılımıyla gerçekleşen ve Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından defa düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nın gelecek yıl nerede düzenleneceği belli oldu.

Eurovision’un nerede yapılacağı belli oldu (2024 Eurovision Şarkı Yarışması nerede yapılacak?)

Eurovision Şarkı Yarışması'na bu yıl İngiltere’nin en büyük liman kentlerinden Liverpool ev sahipliği yapmıştı. Şarkı Yarışması’nda jüri ve halk oylarının ortalamasıyla liderliği alan ülke bir sonraki yıl organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle bu sene Liverpool kentinde düzenlenen yarışmanın kazananı İsveç olmuştu. İsveç'i temsil eden Loreen "Tattoo" şarkısıyla yarışmanın birincisi olmuştu.

Gelecek sene yarışmanın İsveç'in Malmö kentinde yapılacağı duyuruldu.

Eurovision’un nerede yapılacağı belli oldu (2024 Eurovision Şarkı Yarışması nerede yapılacak?) - 1

Yarı finaller 7 ve 9 Mayıs 2024 tarihlerinde, final ise 11 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

Loreen, 2012 yılında "Euphoria" isimli şarkısıyla galip gelmişti. 

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