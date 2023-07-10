Eurovision’un nerede yapılacağı belli oldu (2024 Eurovision Şarkı Yarışması nerede yapılacak?)

Eurovision Şarkı Yarışması'na bu yıl İngiltere’nin en büyük liman kentlerinden Liverpool ev sahipliği yapmıştı. Şarkı Yarışması’nda jüri ve halk oylarının ortalamasıyla liderliği alan ülke bir sonraki yıl organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle bu sene Liverpool kentinde düzenlenen yarışmanın kazananı İsveç olmuştu. İsveç'i temsil eden Loreen "Tattoo" şarkısıyla yarışmanın birincisi olmuştu.



Gelecek sene yarışmanın İsveç'in Malmö kentinde yapılacağı duyuruldu.