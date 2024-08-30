Eurovision’un nerede yapılacağı belli oldu (2025 Eurovision Şarkı Yarışması nerede yapılacak?)

Avrupa ülkelerinin katılımıyla gerçekleşen ve Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nın gelecek yıl nerede düzenleneceği belli oldu.



Eurovision Şarkı Yarışması'na bu yıl İsveç ev sahipliği yapmıştı.



Şarkı Yarışması’nda jüri ve halk oylarının ortalamasıyla liderliği alan ülke bir sonraki yıl organizasyona ev sahipliği yapıyor.



Malmö kentinde düzenlenen yarışmanın kazananı İsviçre olmuştu. İsviçre'nin temsilcisi Nemo, "The Code" isimli şarkısıyla 591 puan toplayarak yarışmanın kazananı olmuş ve ülkesi bir sonraki yılın ev sahibi olmuştu.



Gelecek sene yarışmanın İsviçre'nin Basel kentinde yapılacağı açıklandı.

EUROVİSİON 2025 NE ZAMAN?

Yarı finaller 13-15 Mayıs 2025 tarihlerinde, final ise 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.