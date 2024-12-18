Eva Green ve Murat Yıldırım aynı projede buluştu

Bahman Ghobadi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu ve Martin Scorsese’nin ortak yapımcı olduğu “İki Ağaç” kod adlı filmin başrollerini Murat Yıldırım ve dünyaca ünlü yıldız Eva Green paylaşıyor.

Eva Green ve Murat Yıldırım aynı projede buluştu

Yönetmen koltuğunda Bahman Ghobadi’nin oturduğu, Martin Scorsese'nin yapımcı olarak katkı sağladığı "İki Ağaç" kod adlı filmin çekimleri 15 gün önce Türkiye'de başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2025'te vizyona girmesi planlanan filmde başrolleri Murat Yıldırım ve ünlü Fransız oyuncu Eva Green paylaşıyor.

Psikolojik gerilim türündeki filmin detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

"İki Ağaç" kod adlı ; doğa ve insan arasındaki bağın derinliklerine inerken, insan psikolojisinin karanlık ve karmaşık yanlarını araştıracak.

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