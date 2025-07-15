Eva Longoria'dan yeni film: Anita de Monte Laughs Last geliyor

Desperate Housewives dizisiyle şöhreti yakalayan Eva Longoria, yönetmenliğe dönüyor. Daha önce Flamin Hot adlı filmde yönetmen koltuğunda oturan ünlü yıldızın yeni projesi belli oldu.

Eva Longoria, Xochitl Gonzalez’in çok satan romanı Anita de Monte Laughs Last'ın sinema uyarlamasını yönetecek.

Xochitl Gonzalez’in kendi kaleme alacağı filmin konusu ise şöyle;

Ivy League'de okuyan genç bir öğrencinin, yıllar önce gizemli bir şekilde hayatını kaybeden kadın sanatçı Anita de Monte'nin gölgede kalmış sanatını keşfetmesi ve akabinde yaşananları konu ediyor.

Filmin çekimlerinin ne zaman başlayacağı, kadrosu ve vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.