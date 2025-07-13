Evan Rachel Wood, Aşkın Büyüsü 2 filminde rol almayacak

Nicole Kidman ile Sandra Bullock'un başrollerini paylaştığı 1998 tarihli Aşkın Büyüsü (Practical Magic) filminin devamı geliyor. Oscar ödüllü yönetmen Susanne Bier filmin yönetmen koltuğunda oturacak. Bullock ile Kidman ise ikonik rollerini yeniden canlandıracak.

İlk filmde rol alan Evan Rachel Wood ise devam filminin kadrosunda yer almıyor. Oyuncu, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu konu bana çok soruluyor, bu yüzden hemen açıklığa kavuşturayım; Practical Magic'in devam filminde rol almam istenmedi. Tek bir sahne veya tek bir replik bile olsa yapacaktım. Yeni bir oyuncu kadrosu olacağı söylendi. Hayranları hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. Bu benim kontrolümde veya seçimim değildi. Kız kardeşlerime seve seve katılırdım."

