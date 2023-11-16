Evde Tek Başına'nın yıldızı Macaulay Culkin Hollywood Bulvarı'nda onurlandırılacak

Evde Tek Başına filminin çocuk yıldızı Macaulay Culkin Hollywood’un ünlü Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olacak.

Evde Tek Başına'nın yıldızı Macaulay Culkin Hollywood Bulvarı'nda onurlandırılacak

90'lı yılların ünlü Evde Tek Başına (Home Alone) serisinin yıldızı Macaulay Culkin Hollywood Bulvarı’ndaki Şöhret Yolu'nda onurlandırılacak.

43 yaşındaki Culkin, eğlence sektöründen pek çok ismin onurlandırıldığı Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi olacak.

Evde Tek Başına'nın yıldızı Macaulay Culkin Hollywood Bulvarı'nda onurlandırılacak - 1 Evde Tek Başına (1990)

Evde Tek Başına ve Evde Tek Başına 2 filmlerinde rol alan çocuk yıldız, ünlü kaldırımda yıldız sahibi olan 2765. kişi olacak.

Evde Tek Başına'da annesini canlandıran Catherine O’Hara da törende yer alacak.

Evde Tek Başına'nın yıldızı Macaulay Culkin Hollywood Bulvarı'nda onurlandırılacak - 2

Oyuncu son olarak Gucci'nin Hollywood'daki Love Parade defilesinde yürümüştü.

  • Etiketler :
  • Haberler -
  • N-Life
  • N-Life Magazin
  • N-Life Kültür&Sanat

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...