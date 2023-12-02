Evde Tek Başına'nın yıldızı Macaulay Culkin Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu

O'Hara konuşmasında "Seni evde bir kez değil, iki kez bırakan sahte anneni de bu törene dahil ettiğin için teşekkür ederim. Seninle gurur duyuyorum" dedi.

Evde Tek Başına ve Evde Tek Başına 2 filmlerinde rol alan çocuk yıldız, ünlü kaldırımda yıldız sahibi olan 2765. kişi oldu. Culkin törendeki konuşmasında eşinden övgü dolu sözlerle bahsetti. Oyuncu "Brenda sana teşekkür etmek istiyorum. Sen her şeyimsin. Tanıdığım en iyi insansın" dedi.