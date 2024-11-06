Evdeki Düşman 3 (Orphan 3) geliyor

"Orphan" (Evdeki Düşman) serisi kaldığı yerden devam ediyor. Serinin başrol oyuncusu Isabelle Fuhrman ise ikonik Esther rolüyle geri dönecek. Filmin senaryosu ise David Coggeshall'a emanet. Merakla beklenen yapımı William Brent Bell yönetecek.

2009 yapımı ilk film, şaşırtıcı sonuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelmişti. Filmin başrollerinde ise Fuhrman'a Vera Farmiga ve Peter Sarsgaard eşlik etmişti. Filmin yönetmen koltuğunda ise İspanyol sinemacı Jaume Collet-Serra oturmuştu.

Serinin ilk filminin başarısının ardından Evdeki Düşman: Başlangıç (Orphan: First Kill) filmi 2022'de izleyiciyle buluştu. Evdeki Düşman: Başlangıç, ilk filmdeki olayların öncesini konu alıyordu.

