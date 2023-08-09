Evgeny Grinko ve Zengin Mutfağı Maximiles Black Turgutreis Arena'da

Bodrum Yarımadası’nın büyük ve konforlu konser alanı D-Marin Turgutreis içinde özel bir bölümde konumlandırılan Maximiles Black Turgutreis Arena'da hafta sonu etkinlikleri Doğuş Yayın Grubu medya sponsorluğunda devam ediyor.



Musicarium, Kutu Film, DasDas ve Atış Entertainment iş birliğiyle ve Maximiles Black ana sponsorluğunda hayata geçirilen Maximiles Black Turgutreis Arena’da 11 Ağustos Cuma gecesi Rus müzisyen Evgeny Grinko, 12 Ağustos Cumartesi gecesi ise usta oyuncu Şener Şen'in başrolda olduğu "Zengin Mutfağı" sahnede olacak. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun