Evgeny Grinko'dan Sevgililer Günü'ne özel konser

Sevgililer Günü'ne özel konser Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 13 Şubat'ta düzenlenecek. Konserde sanatçıya çelloda Yana Chekina, kemanda Anna Romanova ve Mathilde Marsal, viyolada Pavel Matckevic, akordeonda ise Liza Vinnikova'ya eşlik edecek.

Grinko'nun 7 Şubat'ta yayınlanacak yeni albümü "Winter Moonlight" öncesi son single parçası "Evening Bell" de dijital platformlardaki yerini aldı.

Moskova'da yaşadığı dönemde evinin yakınındaki bir kiliseden gelen çan seslerinden esinlenerek yorumladığı eser, serbest bir doğaçlama olarak dinleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Sanatçı, önceki günlerde sosyal medya hesabından konserlerinde kazandığı gelirin bir kısmını Türkiye'de sahipsiz hayvanlara bağış toplayan bir derneğe vermek istediğini duyurmuştu.