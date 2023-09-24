Evliya Çelebi'nin eserleri sergilendi

Evliya Çelebi'nin İzinde Gezi Yazısı Yarışması'nda birinciliği elde eden Fahri Akyürür, bir felsefe öğretmeni olarak şiir ve öyküyle de ilgilendiğini aynı zamanda gezi yazıları kaleme aldığını dile getirdi.



Çok kapsamlı güzel, incelikli bir yarışma olduğunu kaydeden Akyürür, "Birinci olduğum için çok sevinçliyim. Bu ödül benim ilk birinciliğim. İlk ödülümü burada aldım, inşallah devamı da gelir" dedi.



Evliya Çelebi'nin İzinde Fotoğraf Yarışması birincisi Ali İhsan Öztürk ise "Yaklaşık 40 yıldır foto muhabirliği yapıyorum. 'Evliya Çelebi'nin İzinde' fotoğraf yarışmasına Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda çektiğim bir fotoğrafla katıldım" ifadesini kullandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun