Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali Uluslararası CGI Ödülü Yarışması'nın jürisi belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali; Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin organizasyonuyla 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında düzenlenen “Uluslararası CGI Ödülü Yarışması” da gençlerin yaratıcı dünyasını harekete geçirip Metaverse, VR, AR ve 3 boyutlu teknolojilerin kullanımına katkı sunarken; bu alanın geniş imkanlarını sinema tutkunlarıyla paylaşmayı hedefliyor.



JÜRİDE HOLLYWOOD'DA ÇALIŞAN SANATÇILAR VAR

Değişen dünyanın etkileşimli yapısını ortaya koyan “Uluslararası CGI Ödülü Yarışması”nın jürisinde; görsel-işitsel performans çalışmalarıyla ön plana çıkan ve ilk solo sergisini 2022 yılında Madrid’de MMMAD Dijital Sanat Festivali’nde gerçekleştiren Balkan Karışman; farklı mecralarda içerik, konsept ve duygu odaklı deneylere ağırlık veren yaratıcı yönetmen ve sanatçı Mert Kızılay; özgün uzun metraj film projelerinde imzası bulunan, “Onset Colorist” unvanına sahip Zeynel Doğuş Özel; Nemrut Dağı’nda yaptığı Spine isimli eser ile eski uygarlıklarla yeni çağın sanatını buluşturan dijital sanatçı Ecem Dilan Köse; Türkiye’nin ilk 3D animatörlerinden ve görsel efekt sanatçılarından olan yönetmen, senarist Kerem Kurdoğlu; Uluslararası Af Örgütü için yönettiği “Kalemler” filmi ile 2014 yılında Cannes Film Festivali’nde aldığı Bronz Aslan da dahil olmak üzere çok sayıda ödüle layık görülen yönetmen ve sanatçı Onur Şentürk ve Framestore, Industrial Light & Magic ve Activision gibi alanının önde gelen firmalarıyla çalışan sanatçı ve teknik yönetmen Cenk Cevdet Kilar yer alacak.

