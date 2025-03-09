Evrim Alasya ve Kerem Alışık Londra'da sahneye çıkacak

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Audrey Hepburn, Albert Finney, Tommy Steele , Ingrid Bergman ve Ian McKellen gibi pek çok önemli oyuncunun seyirci karşısına çıktığı tiyatro salonunda Türkiye’nin iki usta oyuncusu Kerem Alışık ve Evrim Alasya sahne alacak.

Londra‘daki Cambridge Theater’da daha önce Chicago, Grease, Peter Pan, Matilda gibi ödüllü müzikaller sahnelendi.



Oyunun Londra sahnesine taşınmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Kerem Alışık, “Aklımızda saklayıp kalbimizde bulduğumuz bir oyun oldu Aşk Biter mi?. Bütün kalplere girmeyi başardı. Bizi çok mutlu etti. Bu mutluluğu bizlerle paylaşan izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Sonuçta mutluluk paylaşılmak için var. Şimdi sıra uzak diyarlara geldi" dedi.