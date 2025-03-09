Evrim Alasya ve Kerem Alışık Londra'da sahneye çıkacak

Aşk Biter Mi? adlı tiyatro oyununda rol alan Evrim Alasya ile Kerem Alışık, İngiltere'de tiyatroseverlerle buluşacak.

Evrim Alasya ve Kerem Alışık Londra'da sahneye çıkacak

Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın başrollerini paylaştığı Aşk Biter mi? adlı tiyatro oyunu, Londra‘daki Cambridge Theatre’da sanatseverlerle buluşacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Audrey Hepburn, Albert Finney, Tommy Steele , Ingrid Bergman ve Ian McKellen gibi pek çok önemli oyuncunun seyirci karşısına çıktığı tiyatro salonunda Türkiye’nin iki usta oyuncusu Kerem Alışık ve Evrim Alasya sahne alacak.

Evrim Alasya ve Kerem Alışık Londra'da sahneye çıkacak - 1

Londra‘daki Cambridge Theater’da daha önce Chicago, Grease, Peter Pan, Matilda gibi ödüllü müzikaller sahnelendi.

Oyunun Londra sahnesine taşınmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Kerem Alışık, “Aklımızda saklayıp kalbimizde bulduğumuz bir oyun oldu Aşk Biter mi?. Bütün kalplere girmeyi başardı. Bizi çok mutlu etti. Bu mutluluğu bizlerle paylaşan izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Sonuçta mutluluk paylaşılmak için var. Şimdi sıra uzak diyarlara geldi" dedi.

Evrim Alasya ve Kerem Alışık Londra'da sahneye çıkacak - 2

Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği, Serhat Yiğit’in kaleme aldığı Aşk Biter mi? oyunu, aşkın farklı yüzlerini gözler önüne seriyor

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