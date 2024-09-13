Ewan McGregor, Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu

53 yaşındaki McGregor, eğlence sektöründen pek çok ismin onurlandırıldığı Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu. Törende oyuncuyu, Star Wars serisinden rol arkadaşı Hayden Christensen, eşi Mary Elizabeth Winstead ve 4 çocuğu yalnız bırakmadı.

Ünlü oyuncunun yıldızı, Star Wars ikonu Carrie Fisher'ın kendi yıldızının sadece birkaç adım ötesinde yer alıyor. Aktör "Bu benim için çok anlamlı Carrie'yi tanıdığım için çok şanslıydım" dedi.