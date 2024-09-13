Ewan McGregor, Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu

Star Wars serisinde "Obi-Wan Kenobi" karakteriyle akıllarda yer eden Ewan McGregor Hollywood Bulvarı'nda yıldız sahibi oldu.

Ewan McGregor, Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu

Kırmızı Değirmen, Yıldız Savaşları, Ada, Fargo, Kıyamet Günü ve Dev Avcısı Jack gibi yapımlarla tanınan Ewan McGregor Bulvarı’ndaki Şöhret Yolu'nda onurlandırıldı.

53 yaşındaki McGregor, eğlence sektöründen pek çok ismin onurlandırıldığı Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu. Törende oyuncuyu, Star Wars serisinden rol arkadaşı Hayden Christensen, eşi Mary Elizabeth Winstead ve 4 çocuğu yalnız bırakmadı.

Ewan McGregor, Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu - 1

Ünlü oyuncunun yıldızı, Star Wars ikonu Carrie Fisher'ın kendi yıldızının sadece birkaç adım ötesinde yer alıyor. Aktör "Bu benim için çok anlamlı Carrie'yi tanıdığım için çok şanslıydım" dedi.

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