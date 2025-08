Extreme Job filminde Şef Choi rolüyle tanınmıştı: Song Young Kyu kimdir, öldü mü?

Extreme Job filminde Şef Choi rolüyle büyük beğeni toplayan oyuncu Song Young Kyu , 52 yaşında hayata veda etti. Güney Koreli ünlü oyuncu Song Young-kyu, 4 Ağustos 2025 sabahı 55 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi, Seul'ün güneyindeki Yongin şehrindeki bir konut kompleksinde park halindeki aracında bulundu.



Yetkililer, ölümün kesin nedenini belirlemek için otopsi raporunu bekliyor.



SONG YOUNG KYU KİMDİR?



Song, 1994'te sahneye adım attıktan sonra 30 yılı aşkın bir süre boyunca Kore televizyon ve sinemasının tanınan yüzlerinden biri haline geldi. En çok tanınan yapımlarından biri, 2019 yapımı Extreme Job filmindeki Komiser Choi rolüydü. Ayrıca Hwarang, The Defects ve The Winning Try gibi projelerde de yer aldı.