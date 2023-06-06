Ezhel ve Summer Cem'den düet

Türk rap ve hip-hop yıldızı Ezhel ile Almanya’da doğup büyüyen Türk kökenli rapçi Cem Toraman, nam-ı diğer Summer Cem'in bir araya geldiği düet çalışması "Kontak" dinleyicilerle buluştu.

Beş tane top 5 albüm, birçok altın ve platin single ile Alman rap sahnesinin bir ikonu haline gelen Summer Cem ve 4,4 milyon aylık dinleyici sayısına sahip olan ve bazı şarkıları 100 milyondan fazla dinlenen Ezhel, şarkının klibini de aynı gün paylaştı.



Sözleri; Summer Cem, Ezhel, Geenaro ve Ghana ortak çalışmasıyla yazılan şarkının prodüktörlüğünü Geenaro ve Ghana Beats üstlendi.



Ezhel ve Summer Cem ortak çalışması "Kontak", Warner Music Germany etiketi ve Warner Music Türkiye desteğiyle tüm platformlarda yayınlandı.